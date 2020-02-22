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Telefonuna küfürlü mesaj gönderen kişiyi öldürdü

Manisa'da 65 yaşındaki Mustafa Demir, telefonuna küfürlü mesaj gönderdiği iddiasıyla tartıştığı Hüsnü Balmumcu'yu sokak ortasında vurdu.

DHA | 22.02.2020 - 19:56..
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Hüsnü Balmumcu dün Sarıbey Mahallesi'nin eski muhtarı çiftçi Mustafa Demir'in telefonuna küfürlü mesaj yolladı.

Demir ile yeğeni Döne Çakır, bugün çarşıda karşılaştığı Balmumcu'yla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Demir ve Çakır, Balmumcu'yu darp etti. Bu sırada Demir belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla Balmumcu'ya ateş etti.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Balmumcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Balmumcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Telefonuna küfürlü mesaj gönderen kişiyi öldürdü -3

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, cinayet silahı elinde olan Demir ile yeğeni Döne Çakır'ı gözaltına aldı. Balmumcu’nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Telefonuna küfürlü mesaj gönderen kişiyi öldürdü -1



Telefonuna küfürlü mesaj gönderen kişiyi öldürdü -4

Telefonuna küfürlü mesaj gönderen kişiyi öldürdü -5

Telefonuna küfürlü mesaj gönderen kişiyi öldürdü -6

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Telefonuna küfürlü mesaj gönderen kişiyi öldürdü -8

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