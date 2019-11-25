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Telefonunu çaldığı genç kızı yakan cani yakalandı

Şanlıurfa’da cep telefonunu gasbettiği genç kızı, üzerine benzin döküp yakan şahıs saklandığı evde yakalandı. İfadesi alınan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 25.11.2019 - 12:27..
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 16 yaşındaki Çiğdem Ç., cep telefonunu kapkaç yaparak gasbeden kişi tarafından üzerine benzin dökülürek yakıldı.

BİRÇOK ADRESE OPERASYON

Şahsı yakalamak için çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki birçok adrese operasyon düzenledi.

Telefonunu çaldığı genç kızı yakan cani yakalandı

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Adının Ahmet M. olduğu öğrenilen cani, Karaköprü ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Önce gasp etti, sonra üzerine benzin döküp yaktı İZLE

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın vücudunun çeşitleri yerlerinde yanıklar olduğu öğrenildi.

Telefonunu çaldığı genç kızı yakan cani yakalandı

Telefonunu çaldığı genç kızı yakan cani yakalandı

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