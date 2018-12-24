Telefonunuz ile daha iyi fotoğraf çekmenizi sağlayan 6 ipucu

Birçok kullanıcı için akıllı telefonlar, artık fotoğraf makinelerinin yerini aldı. Telefonunuzu kullanarak, daha iyi fotoğraflar çekebilmeniz için bazı ipuçlarını sizin için derledik.

Her geçen yıl, akıllı telefonların kameraları da gelişiyor. Özellikle bu yıl, birden fazla arka kameraya sahip birçok telefon karşımıza çıktı. Çeşitli diyafram açıklıklarına sahip birden fazla kamera kullanarak, dijital makinelerin kalitesine yaklaşan akıllı telefonlar, artık fotoğraf çekmek için vazgeçilmez bir araç haline geldi.

Öncelikle iyi bir kameraya sahip akıllı telefon edinmelisiniz. Eski akıllı telefon kameraları, günümüz teknolojisinin gerisinde kaldığı için ne yaparsanız yapın, ortaya güzel bir sonuç çıkmayacaktır.

1. YETERLİ IŞIĞI BELİRLEYİN

Akıllı telefonların kameraları, fotoğraf makinesi kalitesine yaklaşsa da, kamera sensörleri biraz geride kalıyor. Bu yüzden telefonunuz ile fotoğraf çekerken, ışık miktarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı telefonlar normal ışıkta harika fotoğraflar çekse de, düşük ışıkta oldukça yetersiz kalıyor. En iyi fotoğraf kalitesini elde etmek için ortamdaki ışık miktarına dikkat edin. En iyi ışık alan ortamlarda, daha güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz.

2. POZLAMA AYARINI YAPIN

Artık çoğu akıllı telefon, otomatik modların dışında manuel çekim modu desteği de sağlıyor. Manuel ayarları kullanarak yapabileceğiniz en temel ayarlardan biri de pozlama ayarıdır. Pozlama sayesinde, fotoğraf sahnesini aydınlatabilir veya karartabilirsiniz. Bu ayarı etkili bir şekilde kullanmak, sıradan bir görüntüyü baş döndürücü hale getirebilir.

3. IZGARA GÖRÜNÜMÜNÜ AÇIN

Profesyonel fotoğraf makinelerde, çekimleri daha iyi karelemenize ve üçte bir gibi kompozisyon kurallarını uygulamanıza olanak tanıyan ızgara çerçeveleri bulunuyor.

Aynı ızgara çerçevelerini, akıllı telefonunuzun kamera uygulamasında da açabilirsiniz. Izgara çizgisi eklemek, ufku düz tutmanıza yardımcı olur, özellikle dik yapıları fotoğraflamak için bu ızgara çizgileri işinize bir hayli yarayabilir.

4. EK LENSLERİ DENEYİN

Telefonunuzun kamerasını daha güçlü hale getiren taşınabilir ek lensler kullanarak daha güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz. Geniş açı, makro çekim, balık gözü gibi birçok telefon lensi sayesinde, istediğin fotoğrafları çekmek daha kolay hale gelebilir.

5. TİTREMELERİ ÖNLEYİN

Bir fotoğrafın harika çıkması için en önemli unsurlardan biri de titreşimdir. Fotoğraf çekerken siz isteseniz de istemeseniz de telefonunuz titreşime neden olur ve fotoğraflarınız mükemmel çıkmayabilir. Titreşimi en aza indirmek, daha güzel fotoğraflar elde etmenizi sağlar. Akıllı telefonlar için üretilen tripotları kullanarak, titreşimleri en aza indirebilirsiniz.

6. KAMERANIZIN ÖZELLİKLERİNİ İYİ TANIYIN

Sahip olduğunuz telefonun kamera özelliklerini ve size sunduğu çekim yöntemlerini mutlaka öğrenin. Bu özellikler daha iyi fotoğraflar elde etmenizi sağlayabilir. Ayrıca kamera ayarlarının, en yüksek kalitede ayarlandığından emin olun.



