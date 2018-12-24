Telefonunuzun IMEI numarasını bulmak için 7 yöntem

Uluslararası Mobil Cihaz Kodu (International Mobile Equipment Identity), kısacası IMEI, bütün cep telefonu ve tabletlerde bulunan benzersiz bir numaradır. Kayıp veya çalıntı cihazları bulmak ve mobil cihazları tanımlamak için IMEI numaralarına başvurulur. Peki şu anda kullandığınız telefonunuzun IMEI numarasını nasıl bulursunuz? Sizin için hazırladığımız yöntemlere bir göz atın:

1. EN BİLİNEN YÖNTEM: *#06#

Telefonunuz ister çok eski ister çok yeni olsun, arama ekranından *#06# tuşladığınızda cihazınızın IMEI numarası karşınıza çıkar. Bunun çalışması için bazı cihazlarda GÖNDER düğmesine basmanız gerekebilir.

2. AYARLAR MENÜSÜNÜ KONTROL EDİN

IMEI numarası, telefonunuzdaki Ayarlar menüsünde bir yerlerde gizli olabilir. Ayarlar menüsüne girerek arama kısmına IMEI yazarak çıkan sonuçlara göz atın veya Ayarlar> Telefon Hakkında bölümüne gidin.

3. TELEFONUN ÜZERİNE BAKIN

Bazı telefonlarda seri numaraları veya IMEI numaraları, telefonun arka yüzüne basılmıştır. Yeni telefonlarda bunu çok sık göremezsiniz, çünkü üreticiler artık mümkün olduğunca temiz bir görünüm elde etmeye çalışıyorlar. Yine de telefonunuzun arka yüzünü kontrol edin.

4. SIM KART TEPSİSİNİ KONTROL EDİN

Akıllı telefon üreticileri, cihazlarının IMEI'sini mutlaka bir yere yazması gerekir. Bu nedenle SIM kartınızı çıkarın ve tepsiyi kontrol edin.

5. TELEFON KUTUSUNU İNCELEYİN

Alternatif olarak, bir telefonun IMEI numarası, geldiği kutudaki etiketleri inceleyerek bulunabilir. Telefonunuzu kaybettiyseniz, IMEI numarasını bulmak için tek seçeneğiniz bu olabilir.

6. iCLOUD (SADECE iPHONE VE iPAD)

Bu yöntem yalnızca iPhone veya iPad sahipleri içindir. APPLE ID adresine gidin ve Apple ID kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra, Apple cihazlarınızın bir listesi karşınıza çıkacak. IMEI numarasını öğrenmek istediğiniz telefona veya tablete tıklayın.

7. BAŞKA BİR iOS CİHAZI KULLANIN





Bir iOS cihazının IMEI'sini, oturum açtığınız başka bir iOS cihazından bulabilirsiniz. Bunu yapmak için, Ayarlar'a gidin ve Apple ID sayfanızı açmak için en üstteki adınıza dokunun. Daha aşağıda diğer cihazlarınızın bir listesini göreceksiniz. IMEI'sini görüntülemek istediğiniz cihaza dokunun.

