Telekomünikasyon isçisi 45 metre yükseklikten düştü

Bursa Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi'nde özel bir telekomünikasyon şirketine ait vericide çanak değiştirmek için görevlendirilen ekip, sabah saatlerinde çalışmaya başladı. 3 kişilik ekip, saat 16.00 sıralarında mola bitiminde yeniden işe koyuldu. Diğer görevliler hazırlıklarını yaparken, 45 yaşındaki Emin Mestan yerden 50 metre yükseklikteki verici direğine tırmandı.

KAYALIK ZEMİNE DÜŞTÜ

Verici direğinin 45'inci metresinde çalışan Mestan, kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle kayalık zemine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiğinde Mestan'ın olay yerine yaşamını yitirdiği belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Mestan'ın cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki incelemenin ardından Mestan'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3 KEMERDEN 2'SİNİ BAĞLAMADI

Olay yerindeki ilk incelemede Emin Mestan'ın verici direğine tırmanırken, bağlaması gereken 3 kemerden 2'sinin olay yerinde poşet içerisinde olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, Mestan'ın kullandığı ve kullanması gereken ekipmanlara soruşturma dosyası için el koydu.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Olayda feci şekilde can veren 45 yaşındaki Emin Mestan'ın mesleğinde 20 yıllık tecrübeye sahip olduğu ve taşeron firmada çalıştığı öğrenildi. Vericinin çanaklarını ve kablolarını değiştirmek için görevlendirilen Mestan'ın, evli ve 3 çocuk babası olduğu bildirildi.