Telenjiektazi nedir

Genellikle ince pembe veya kırmızı çizgiler olarak görünürler ve basınç altındayken beyazlarlar.

Telenjiektazi deride göründüğünde, minik çizgiler kırmızıdan mavi ve mor renklere kadar değişiklik gösterebilir.

Küçük damarlara baskı uygulayarak kaşıntıya neden olabilir ve ağrı oluşturabilir.

YÜZ BÖLGESİNDE SIK RASTLANIR

Genellikle yüz, burun, çene ve yanakta ortaya çıkarlar.

Yüzdeki telanjiyektazilerin neden olduğu yüz kızarıklığı, yüzü kırılmış kan damarları veya örümcek damarları yüzündendir.

Göğüs, sırt, kollar ve bacaklarda da ortaya çıkabilir.

KANAMA OLUŞABİLİR

Uzun süreli güneş hasarına maruz kalan açık tenli kişilerin vücudunda daha sık görülür.

Çoğu durumda, telenjiektaziler herhangi bir belirti oluşturmaz. Bununla birlikte, kanama yapabilir ve bazı durumlarda problemlere yol açabilir.

Ayrıca beyinde oluşabilir ve kanamadan ciddi sorunlara da neden olabilir.

NEDENLERİ NELERDİR?

Kesin bir nedeni yoktur, fakat oluşumuna yol açabilecek birkaç faktör vardır:

Genetik, gebelik, güneş ve rüzgara maruz kalma, kan damarlarını genişleten ilaçlar, aşırı alkol kullanımı, cilt travması ve cerrahi kesikler.

NE GİBİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

Düzenli yürüyüşler yapabilir, uzun süre ayakta kalmamaya çalışabilirsiniz.

İstirahat ederken ayakları yukarı kaldırabilir, tuz ve yağlı gıdalardan uzak durabilirsiniz.

Sıkı giysiler ve yüksek topuklu ayakkabılar giymemeye de özen gösterebilirsiniz.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Skleroterapi

İnce iğnelerle genişleyen damar içine ilaç enjeksiyonu yapılabilir. Damar tıkanır ve zamanla vücut tarafından yok edilir.

Cerrahi Tedavi

Daha büyük ülserleşmeye ve kanamaya eğilimli damarlarda tercih edilir.

Elektrik Tedavisi

Çok ince uçlu bir iğneyle damara girilerek düşük elektrik akımı verilir ve damar yakılır.

Aynı zamanda lazer tedavisi de uygulanabilir.