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Televizyon ekibi indikleri mağarada mahsur kaldı

Elazığ'da yayın yapan televizyonun genel yayın yönetmeni ile birlikte 5 kişilik ekip, program çekimi için Keban ilçesinde indikleri mağarada 4 saat mahsur kaldı.

DHA | 21.08.2019 - 05:27..
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Kanal 23 televizyonun Genel Yayın Yönetmeni ve' 'Doğa İçin Keşfet' programının sunucusu Metin Erol ile dağcıların yer aldığı 5 kişi, çekim için Keban ilçesinde bulunan Damla Taş Mağarası'na girdi.

Televizyon ekibi indikleri mağarada mahsur kaldı

DÖNMEYİNCE KURTARMA EKİPLERİ ARANDI

Yaklaşık 100 metre derinliği ve 10 bin metrekarelik alana sahip olduğu öğrenilen mağaradan 2 saat geçmesine rağmen çıkan olmadı. Bunun üzerine yukarıda bekleyen televizyon personeli, durumu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiyeye bildirdi.

Televizyon ekibi indikleri mağarada mahsur kaldı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ekipler, iple indikleri mağaradaki ekibi yukarı çıkardı. Mağaradan çıkarılan ekip, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kontrolden geçirilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Televizyon ekibi indikleri mağarada mahsur kaldı

Televizyon ekibi indikleri mağarada mahsur kaldı

Televizyon ekibi indikleri mağarada mahsur kaldı

Televizyon ekibi indikleri mağarada mahsur kaldı

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