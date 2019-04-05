Erkenez Mahallesi’nde bir fırından hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Fırın içerisindeki televizyonun çalınması sonrasında zanlının peşine düşen ekipler kısa sürede Mehmet Ö.'yü yakaladı.

Kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Hırsızlığa devam edecek misin, neden çaldın?' sorusuna zanlı, "Evet, zevk için çaldım" yanıtını verdi. Çalınan televizyonun ise şahsın evinde bulunduğu öğrenildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Mehmet Ö.'nün daha önce de 6 kez suç işlediği ve önceki günde bir eczanede cep telefonu hırsızlığı olayına karıştığı ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Televizyon hırsızı tutuklandı VİDEO









