Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde, bağlantı yolu kenarında bir firmaya ait çalışma ekibinin aracı bulunuyordu.

8 ARAÇLIK ZİNCİRLEME KAZA

Bu sırada lüks marka otomobil sürücüsü aracı fark edemeyerek çarptı. Ardından gelen 7 aracın da birbirine çarpmasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü. Lüks marka otomobillerinde içinde bulunduğu kaza sonrası binlerce liralık maddi hasar yaşandı.

TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza ViDEO

300 METRE GERİDE BİR KAZA DAHA

Yaşanan kaza noktasına 300 metre geride bulunan yolda yine kaza yaşandı. Yaşanan kaza 2 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutmaya başladı.