TEM otoyolunda araç ikiye bölündü: 1 ölü 2 yaralı

TEM otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen 34 SM 2383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Elmalı ayrımında bariyerlere çarptı.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Bariyerlere çarpması sonucu ikiye bölünen araçta bulunan bir kişi hayatını kayberken, biri kadın 2 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan TEM otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştuğu belirtildi.

TEM otoyolunda araç ikiye bölündü VİDEO