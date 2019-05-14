TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

1 Fenerbahçe Joaozinho'yu transfer ediyor Dinamo Moskova ile sözleşmesi sona erecek olan Joaozinho'yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Brezilyalı 10 numarayla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

2 Ankara'da FETÖ soruşturması Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

3 Fasulye tohumları damacana ile korunuyor Ordu’da bir çiftçi tarlasına ektiği tohumlarını soğuktan etkilenmemeleri için çözümü plastik damacanada buldu. Şu ana kadar zarar görmeyen tohumların, yakında yeşereceği öngörülüyor.

4 Türkiye'den ABD'ye: Geri adım atmayacağız S-400 alımından rahatsız olan ABD'nin erteleme talebi de Türkiye tarafından kabul görmüyor.

5 Songül Karlı'nın sütyensiz sahur paylaşımı eleştirildi Olaylı biten evlilikleri ile sık sık magazin basına konu olan Songül Karlı bu kez de Instagram hesabındaki bir paylaşım ile gündeme geldi.

6 Amazon dini ayrımcılık yaptığı için dava edildi Amazon'da çalışan üç müslüman, ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle şirkete dava açtı.