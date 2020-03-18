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TEM'de kapalı kasa minibüste yangın çıktı

Seyrantepe mevkisinde kapalı kasa minibüsteki yangına, yoldan geçen beton mikserinin içerisindeki suyla müdahale edildi.

İHA | 18.03.2020 - 12:28..
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İstanbul TEM otoyolunda 34 BFZ 859 plakalı kapalı kasa minibüs sürücüsü, aracın ön kısmından dumanların çıktığını fark etti.

Aracı hemen durduran sürücü araçtan inerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

YARDIMINA MİKSER SÜRÜCÜSÜ YETİŞTİ

İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonu sevk edildiği esnada yoldan geçen beton mikseri yangını görerek durdu. Aracından inen mikser sürücüsü su deposundan hortum çekerek yangına müdahale etti.

Yangını söndüren sürücü ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Ekipler ise araç üzerinde soğutma çalışması yaptı.

TEM'de kapalı kasa minibüste yangın çıktı

"MİKSERİMLE DURDUM, SUYUM DA OLDUĞU İÇİN SÖNDÜRDÜM"

Mikser sürücüsü, “Yolda giderken aracı yandığını gördüm. Mikserimle durdum, suyum da olduğu için söndürdüm.” dedi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

TEM'de kapalı kasa minibüste yangın çıktı

TEM'de kapalı kasa minibüste yangın çıktı

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