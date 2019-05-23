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TEM otoyolunda tır alev aldı

“Bütün şehrin ışıkları sönse de biz seninle yanarız" yazılı tır, TEM otoyolunda yandı.

İHA | 23.05.2019 - 16:44..
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TEM otoyolu Kaynaşlı mevki'inde motor kısmından tutuşan tırın, kupa kısmı tamamen yandı.

Yanan tırın yakıt deposu erirken aracın arkasında yazan “Bütün şehrin ışıkları sönse de biz seninle yanarız” yazısı dikkat çekti. Yangın, TEM otoyolu Kaynaşlı mevki 1. viyadük mevkiinde meydana geldi.

TEM otoyolunda tır alev aldı

Araçtan alevler çıktığını gören sürücü, tırı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, tırın ön kısmı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikameti, bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik tek şeritten verildi.

TEM otoyolunda tır alev aldı

"ARACI DURDURDUM KAÇTIM"

Tırın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Aracın sürücüsü Mustafa Basmacı, tırın bir anda motor kısmından yanmaya başladığını belirterek “Seyir halinde çıktı. Aracı durdurdum kaçtım.” dedi.

TEM otoyolunda tır alev aldı

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