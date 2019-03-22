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Tem Otoyolu'nda trafik kazası: 4 yaralı

TEM Otoyolu Sultangazi yol ayrımı civarında seyir halindeki minibüs başka bir minibüse arkadan çarptı. Kazada öndeki minibüs devrilirken, içindeki 4 kişi yaralandı.

DHA | 22.03.2019 - 04:27..
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İstanbul Tem Otoyolu'nda gece saatlerinde kaza meydana geldi.

Ankara istikametinde seyreden minibüsü kullanan A.A, henüz belirlenemeyen bir kontrolü kaybederek, içinde 4 kişinin bulunduğu Mert Taha Kayhan'ın kullandığı minibüse arkadan çarptı. Kaza sonrası A.A.'nın kullandığı minibüs çarptığı yerde dururken, Mert Taha Kayhan'ın kullandığı minibüs devrildi.

Tem Otoyolu'nda trafik kazası: 4 yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Kayhan ile birlikte devrilen minibüste bulunan Deniz Çakmak, Süleyman Çato ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Yoldan geçen sürücüler hemen yaralıların yardımına koşarken, bir yandan da kazayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alırken, ulaşım kısa süreliğine iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazaya neden olan minibüs sürücüsü A. A.'yı gözaltına alarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürdü. Devrilen minibüs ise ekiplerce bulunduğu yerden kaldırıldı.

Tem Otoyolu'nda trafik kazası: 4 yaralı

Tem Otoyolu'nda trafik kazası: 4 yaralı


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