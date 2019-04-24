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TEM otoyolunda zincirleme kaza: 4 yaralı

TEM otoyolu Samandıra mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA | 24.04.2019 - 20:17..
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TEM otoyolu Samandıra mevkiinde kaza meydana geldi. Pendik istikametinden Ümraniye yönüne seyir halinde olan araçlar bilinmeyen nedenden dolayı zincirleme kazaya karıştı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen çok sayıda polis ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyol bir süte trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM otoyolunda zincirleme kaza: 4 yaralı

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