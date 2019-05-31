TEM otoyolunda zincirleme kaza: 5 yaralı

Düzce'nın Gümüşova ilçesinde TEM otoyolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Kurtan idaresindeki tanker, İstanbul'dan Ermenistan'a giden Jemal Khalvashi idaresindeki yolcu otobüsü ile Osman Yusuf Özfuruncu idaresindeki 17 ET 989 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada tankerin kupa kısmı geldiği yöne dönerken, otomobil ise bariyerlere sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Üç aracın karıştığı kazada, tanker sürücüsü Mehmet Kurtan ve otobüste yolcu olarak bulunan Gürcistan uyruklu 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan tanker sürücüsü Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yabancı uyruklu 4 kişi ise olay yerinde tedavi edildi.

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TRAFİK UZUN SÜRE KİLİTLENDİ

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Osman Yusuf Özfuruncu, “Tanker sürücüsü sağa doğru gelmeye başladı. Otobüs kaçarken beni araya sıkıştırdı.” dedi.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle yol trafiğe açılırken, trafik uzun süre sürdü.



