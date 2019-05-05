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TEM otoyolunda zincirleme kaza: Lüks araç alev alev yandı

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, lüks bir otomobil küle döndü. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda, kilometrelerce kuyruk oluştu.

İHA | 05.05.2019 - 19:54..
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TEM otoyolu Düzce kesimi Gümüşova rampalarında kaza ve onun sonucunda yangın meydana geldi.

Ankara istikameti Gümüşova ramplarında yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle Ahmet Ç. idaresindeki otomobil, Halil İbrahim E. idaresindeki ve Özge T.'nin kullandığı otomobil kazaya karıştı.

YANAN ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Ahmet Ç.’nin kullandığı lüks araç, kaza sonrasında yanmaya başladı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yanan araç küle döndü. Zincirleme kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu Ankara istikametine kilometrelerce kuyruk oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

TEM otoyolunda zincirleme kaza: Lüks araç alev alev yandı

TEM otoyolunda zincirleme kaza: Lüks araç alev alev yandı

TEM otoyolunda zincirleme kaza: Lüks araç alev alev yandı

TEM otoyolunda zincirleme kaza: Lüks araç alev alev yandı

TEM otoyolunda zincirleme kaza: Lüks araç alev alev yandı

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