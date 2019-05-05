TEM otoyolunda zincirleme kaza: Lüks araç alev alev yandı

Bir ayakkabı deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

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30 camide Ramazan'da enderun geleneği

Osmanlı'da Hırka-i Saadet'te, saray camileri ve selatin camileri başta olmak üzere büyük camilerde ve dergahlarda uygulanan dini bir gelenek olan enderun teravihe İstanbulluların ilgisi artıyor.