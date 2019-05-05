TEM otoyolunda zincirleme kaza: Lüks araç alev alev yandı

TEM otoyolu Düzce kesimi Gümüşova rampalarında kaza ve onun sonucunda yangın meydana geldi.
Ankara istikameti Gümüşova ramplarında yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle Ahmet Ç. idaresindeki otomobil, Halil İbrahim E. idaresindeki ve Özge T.'nin kullandığı otomobil kazaya karıştı.
YANAN ARAÇ KÜLE DÖNDÜ
Ahmet Ç.’nin kullandığı lüks araç, kaza sonrasında yanmaya başladı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yanan araç küle döndü. Zincirleme kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu Ankara istikametine kilometrelerce kuyruk oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.