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TEM Otoyolu'ndaki araçta 35 kilo eroin ele geçirildi

Kocaeli’de düzenlenen operasyonla durdurulan hafif ticari araçta uyuşturucu ele geçirilirken, aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İHA | 14.12.2019 - 14:35..
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Kocaeli TEM Otoyolu’ndan geçecek olan bir ticari araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik ekipleri, uyuşturucu maddenin taşındığı hafif ticari aracı takibe aldı.

Ardından yapılan operasyonla, araç TEM Otoyolu’nda, dün gece saatlerinde durduruldu.

35 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, siyah çöp poşeti içerisinde 70 paket içerisine zulalanmış halde 35 kilo 785 gram eroinin ele geçirildiği öğrenildi.

TEM Otoyolu'ndaki araçta 35 kilo eroin ele geçirildi


GÖZALTINA ALINDI

Aracı kullanan S.S. isimli şahıs sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

TEM Otoyolu'ndaki araçta 35 kilo eroin ele geçirildi

TEM Otoyolu'ndaki araçta 35 kilo eroin ele geçirildi


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