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Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 250 TL oldu

Bankalararası Kart Merkezi, temassız ödemelerde işlem limitinin 250 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

İHA | 18.03.2020 - 08:51..
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Bankalararası Kart Merkezi, yazılı bir açıklama yaparak temassız ödemelerdeki işlem limitinde değişikliğe gitti.

LİMİT 250 TL'YE YÜKSELDİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyada yayılan salgın karşısında Türkiye'de alınan önlemlere ek olarak hızlı bir çözüm daha üretilerek temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yükseltiliyor. Güvenli olmasının yanı sıra hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart 2020 itibarıyla 250 TL'ye çıkartılıyor. Kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler 250 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise şifreli olarak yapılmaya başlanacak.

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 250 TL oldu


NEDEN TEMASSIZ ÖDEMELİYİZ

Temassız ödemeler hızlı ve güvenli olmasının yanı sıra hijyenik olmasıyla da öne çıkıyor. Alışverişlerde kullanılan nakit paralar elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırırken; temassız kartları kasa görevlisine vermek zorunda kalmıyorsunuz. Dolayısıyla elden ele geçmeyen kartlar virüs ve bakterilerin bulaşmasına da engel oluyor."

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