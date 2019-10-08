TEM'de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Bugün etkili olan yağış nedeniyle bir kaza daha meydana geldi.

12 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

İstanbul-Ankara istikametinde yağış sebebiyle meydana gelen trafik kazasında bir tır, bir minibüs ve 10 otomobil birbirine girdi.

Kaza ihbarı ile olay yerine, çok sayıda Düzce ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, tırın altına giren bir otomobilde bulunan yaralılar ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.