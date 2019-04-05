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TEM’de 3 araç birbirine girdi: 1’i çocuk 4 yaralı

İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrasında bir bölümü trafiğe kapatılan TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

İHA | 05.04.2019 - 05:16..
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Kocaeli’nin  İzmit ilçesi TEM otoyolu Bekirdere Viyadüğü’nde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar K. idaresindeki otomobil, henüz öğrenilemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada otomobil, yolun ortasına savrulurken, Emrah H. yönetimindeki kamyonet duramayarak kaza yapan otomobile çarparak yan yattı. Daha sonra aynı istikametten gelen Serhat Ç. idaresindeki otomobil Serdar K. yönetimindeki otomobile çarptı.

TEM’de 3 araç birbirine girdi: 1’i çocuk 4 yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyonet sürücüsü Emrah H. ile aynı araçta bulunan Yasin T., otomobil sürücüsü Emrah H.’nin aracında bulunan 9 yaşındaki kızı Aysima H. ve Serhat Ç. idaresindeki otomobilde bulunan eşi Emine Ç. yaralandı.

TEM’de 3 araç birbirine girdi: 1’i çocuk 4 yaralı

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi alarak Ankara istikametinin bir kısmını trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan Emrah H., Yasin T., Aysima H. ve Serhat Ç. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

TEM’de 3 araç birbirine girdi: 1’i çocuk 4 yaralı

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Bir bölümü trafiğe kapatılan TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ile ilgili inceleme başlattı.
TEM’de 3 araç birbirine girdi: 1’i çocuk 4 yaralı

TEM’de 3 araç birbirine girdi: 1’i çocuk 4 yaralı

TEM’de 3 araç birbirine girdi: 1’i çocuk 4 yaralı

TEM’de 3 araç birbirine girdi: 1’i çocuk 4 yaralı






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