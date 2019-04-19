TEM'de 3 tır çarpıştı

Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 K 3834 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önünde ilerleyen Kadir Biçer yönetimindeki 41 B 7215 plakalı tıra çarptı. Ardından Emrah Maral yönetimindeki 06 EY 0064 plakalı tır da kazaya karışan iki araca çarptı.

10 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Kazada 34 K 3834 plakalı tırın sürücüsü araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeride düşmesiyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tırların yoldan çekilmesi için çalışmalar sürüyor.























