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TEM'de aynı noktada 3 trafik kazası

TEM otoyolunda meydana 3 farklı kaza, trafiği durma noktasına getirdi.

DHA | 11.07.2019 - 08:26..
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TEM Otoyolu, Ankara istikameti Bağcılar mevkiinde sabah saatlerinde birbirine çok yakın noktada 3 kaza gerçekleşti.

AYNI NOKTADA DA 2 FARKLI KAZA

İlk kaza seyir halindeki bir kamyonete aynı yönde ilerleyen bir otomobilin çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki bir kişi yaralandı.

Kazanın meydana geldiği aynı yönde ve aynı nokta da 2 farklı zincirleme trafik kazası daha meydana gelince uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de aynı noktada 3 trafik kazası

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Aynı noktadan meydana gelen 3 farklı trafik kazasına karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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