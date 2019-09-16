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TEM’de alev alev yanan tır trafiği kilitledi

Büyükçekmece-Hadımköy istikametinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA | 16.09.2019 - 18:45..
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Yangın, TEM otoyolu Büyükçekmece-Hadımköy istikametinde seyir halindeki bir tırda meydana geldi. Kumaş taşıyan tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Sürücüsünün kısa sürede olayı fark etmesiyle araç emniyet şeridine çekildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Tır kumaş yüklü olması nedeniyle kısa sürede yangın büyüdü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonunda yangını söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, TEM Hadımköy istikametinde yoğun trafik oluştu.

TEM’de alev alev yanan tır trafiği kilitledi

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