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TEM'de kamyonetten dökülen malzemeler 8 araca zarar verdi

Kamyonetten inşaat malzemelerinin dökülmesi sonucu 8 araç hasar görürken, alkollü sürücü gözaltına alındı.

DHA | 16.03.2020 - 11:15..
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İstanbul TEM'de Mesut K. yönetimindeki 34 RR 2677 kamyonetin kasasından  inşaat malzemeleri yola savruldu.

Arkadan gelen Nail Biricik'in kullandığı 42 KU 125 plakalı otomobil, yola dökülen parçalanmış inşaat malzemelerini üstünden geçince lastiği patladı.

8 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Lastiği patlayan otomobilde bulunan 4 kişi büyük panik yaşadı.

Aynı şekilde yola dökülen inşaat malzemelerini fark etmeyip üzerinden geçen 8 araçta da hasar oluşurken, araçlarda bulunanlar kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi.

EDİRNE İSTİKAMETİNDE TRAFİK TAMAMEN DURDU

Edirne istikametinde trafiğin bir süre durması üzerine,olay yerine gelen trafik zabıta ekipleri inşaat malzemelerinin döküldüğü yere dubalar koyarak sağ ve soldan birer şeritten kontrollü olarak trafiğin akmasını sağladı.

Ekipler yola dökülen inşaat malzemelerini toplayıp temizledikten sonra trafik normale döndü.

TEM'de kamyonetten dökülen malzemeler 8 araca zarar verdi

2. PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri kazaya karışan araç sürücülerine alkolmetre ile test yaptı.

Yapılan testte kamyonet sürücüsü Mesut K.'nın 2 promil alkollü çıkması üzerine sürücü gözaltına alınarak karakola götürüldü.

TEM'de kamyonetten dökülen malzemeler 8 araca zarar verdi

"FRENE BASMASAM KÖPRÜDEN UÇUYORDUM"

Lastiği patlayan otomobilin sürücüsü Nail Biricik, “Çerkezköy'e gideceğiz. Ben normal şekilde gidiyordum. Yanımdan geçerken baktım patır patır malzemeler döküldü. Ben frene basmasam köprüden uçacaktım, 4 kişi ailecek defterden silinmiştik. Arka tekerim patladı benim. Arkadan şeyler dökülünce zaten önden gidiyordu. Kamyonun arkasından malzemeler döküldü, biz üstünden geçince camlar falan benim teker patladı." dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

TEM'de kamyonetten dökülen malzemeler 8 araca zarar verdi

TEM'de kamyonetten dökülen malzemeler 8 araca zarar verdi

TEM'de kamyonetten dökülen malzemeler 8 araca zarar verdi

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