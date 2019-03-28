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TEM’de aşırı sis zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı

Sis nedeniyle meydana gelen kazada, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 08:40..
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TEM otoyolu Düzce kesiminde sis nedeniyle meydana gelen kazaya, 3 araç karıştı. Kazada tır aracına arkadan çarpan midibüs sürücüsü, direksiyon başında sıkıştı.

SİS NEDENİYLE FARKETMEDİ

Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Muzaffer G. idaresindeki 06 MYF 64 plakalı hafif ticari araç, şerit değiştirdiği sırada aşırı sis nedeniyle fark edilemeyince arkasından gelen Yusuf Ç. idaresindeki 38 VH 618 plakalı tır, hafif ticari araca arkadan çarparak yavaşladı.

MİDİBÜS ŞOFÖRÜ SIKIŞTI

Önündeki araca çarparak yavaşlayan tıra, yine aynı istikamete gitmekte olan ve İstanbul’un Kağıthane İlçe Belediyesi’ne ait Özer Ç. idaresindeki 34 BH 9902 plakalı midibüs arkadan çarptı. Kazada midibüs sürücüsü Özer Çağlayan, şoför mahallinde sıkıştı. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sıkışan şoförü bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrasında araçlar olay yerinden çekilerek, kısmen kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazaya karışan Kağıthane Belediyesi'ne ait midibüsün, cenaze yakınlarını Ankara’ya götürdükten sonra İstanbul’a geri döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

TEM’de aşırı sis zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı

TEM’de aşırı sis zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı

TEM’de aşırı sis zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı

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