TEM'de bariyerlere ve direğe çarpan araç ters döndü

İstanbul'da TEM Otoyolu Levent bağlantı yolunda, 34 HE 1027 plakalı otomobille süratli bir şekilde Maslak istikametine doğru giden 40 yaşındaki Erol Bergama, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ TERS DÖNDÜ

Kontrolden çıkan araç, otomobile çarparak havalandıktan sonra direğe çarpıp ters döndü. Kullanılamaz hale gelen araçtaki sürücü Erol Bergama ve eşi yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

EŞİNİN YANINDAN AYRILMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan sürücü Bergama’nın eşini yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeye alarak ambulansa götürdü.

Acıdan kıvranan yaralı kadın ambulansa götürüldüğü esnada başından kanlar akan Bergama, eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

YARALI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Eşini ambulansa yerleştiren yaralı adama ardından diğer ambulansta müdahale edildi.

Müdahale sonrasında Bergama, eşinin bulunduğu ambulansa geçerek, onunla beraber Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Havalanan aracın çarptığı direkteki baz istasyon kutusundaki malzemelerin yere saçıldığı öğrenilirken, hava yastıkları patlayan ve camı tuzla buz olan aracın sürücüsü ise 0.48 promil alkollü çıktı.

"BARİYERLERİN ÜZERİNE ÇIKTI, ORADAN DA DİREĞE VURDU"

Kazayı gören bir sürücü, “Arkadan gördük, bariyerlerin üzerine çıktı. Oradan da direğe vurdu. 2 kişi yaralıydı, kadının durumu ağırdı. Araç pert olmuş.” dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.