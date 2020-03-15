taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3295
Euro
7.033
Altın
1529.83
Borsa
95605.22
Gram Altın
311.389
Bitcoin
35846.85

TEM'de bariyerlere ve direğe çarpan araç ters döndü

Maslak istikametinde ilerleyen alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak dururken, kaza sonrası iki kişi yaralandı.

İHA | 15.03.2020 - 11:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da TEM Otoyolu Levent bağlantı yolunda, 34 HE 1027 plakalı otomobille süratli bir şekilde Maslak istikametine doğru giden 40 yaşındaki Erol Bergama, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ TERS DÖNDÜ

Kontrolden çıkan araç, otomobile çarparak havalandıktan sonra direğe çarpıp ters döndü. Kullanılamaz hale gelen araçtaki sürücü Erol Bergama ve eşi yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

TEM'de bariyerlere ve direğe çarpan araç ters döndü

EŞİNİN YANINDAN AYRILMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan sürücü Bergama’nın eşini yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeye alarak ambulansa götürdü.

Acıdan kıvranan yaralı kadın ambulansa götürüldüğü esnada başından kanlar akan Bergama, eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

TEM'de bariyerlere ve direğe çarpan araç ters döndü

YARALI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Eşini ambulansa yerleştiren yaralı adama ardından diğer ambulansta müdahale edildi.

Müdahale sonrasında Bergama, eşinin bulunduğu ambulansa geçerek, onunla beraber Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

TEM'de bariyerlere ve direğe çarpan araç ters döndü

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Havalanan aracın çarptığı direkteki baz istasyon kutusundaki malzemelerin yere saçıldığı öğrenilirken, hava yastıkları patlayan ve camı tuzla buz olan aracın sürücüsü ise 0.48 promil alkollü çıktı.

TEM'de bariyerlere ve direğe çarpan araç ters döndü

"BARİYERLERİN ÜZERİNE ÇIKTI, ORADAN DA DİREĞE VURDU"

Kazayı gören bir sürücü, “Arkadan gördük, bariyerlerin üzerine çıktı. Oradan da direğe vurdu. 2 kişi yaralıydı, kadının durumu ağırdı. Araç pert olmuş.” dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM'de bariyerlere ve direğe çarpan araç ters döndü

İlginizi Çekebilir
Fatih'te Tarihi Nişanca Hamamı'nda yangın çıktı
Ölen yada yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Ankara'da yankesicilik yapan 4 kişi yakalandı
Vatandaşları otobüse bindikleri sırada sıkıştırıp cep telefonlarını çalan koronavirüs maskeli 4 yankesici, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Düzce'de bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere 2019 yılı içerisinde, kız bebeklere en çok Zeynep ismi verilirken, erkek bebeklere ise en çok Alpaslan ismi verildi.
Sahil yasağı mangalcıları ormana yönlendirdi
İstanbul'daki mangal yasağı bazı vatandaşlar tarafından beğenilirken, bazıları da tepki gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası tespit edildi
903
Beren ile Kenan korona karantinasına uymadı
Beren ile Kenan korona karantinasına uymadı
363
Trump'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Trump'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
78
Diyanet İşleri Başkanı, umreden dönenleri uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, umreden dönenleri uyardı
251
Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor
Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor
27
Sarı Yelekliler, polisi korona ile korkuttu
Sarı Yelekliler, polisi korona ile korkuttu
33
Ruhani'den dünya liderlerine: ABD yaptırımlarına uymayın
Ruhani'den dünya liderlerine: ABD yaptırımlarına uymayın
61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir