taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6066
Euro
6.3255
Altın
1413.9
Borsa
99382.2
Gram Altın
254.883

TEM'de direksiyon başında kalp krizi geçirdi

6 araca çarpan araç sürücüsünün kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Trafik durma noktasına geldi.

İHA | 05.07.2019 - 09:14..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

TEM Otoyolu Avcılar mevkinde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenilen orta yaşlı erkek şahıs direksiyon başında bir anda fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği söylenilen sürücü, 2'si işçi servisi minibüsü olmak üzere toplam 6 araca çarptıktan sonra emniyet şeridi kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

KALP KRİZİ ZİNCİRLEME KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ

Kaza sonrası bölge de oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülenirken, sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücünün fenalaştığını gören diğer araç sürücüleri ise 112 sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Olay yerine gelen ekipler durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücüyü hastaneye kaldırdı.

TEM'de direksiyon başında kalp krizi geçirdi

TEM'de direksiyon başında kalp krizi geçirdi

TEM'de direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

570
Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

13
Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor

Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor

33
Erdoğan'dan AK Parti'den ayrılanlara sert eleştiri

Erdoğan'dan AK Parti'den ayrılanlara sert eleştiri

151
Müsabakalarda şiddete ağır cezalar

Müsabakalarda şiddete ağır cezalar

23
Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

13
İngiltere mahkemesinden Boris'e sevindirici haber

İngiltere mahkemesinden Boris'e sevindirici haber

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir