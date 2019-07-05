TEM'de direksiyon başında kalp krizi geçirdi

TEM Otoyolu Avcılar mevkinde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenilen orta yaşlı erkek şahıs direksiyon başında bir anda fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği söylenilen sürücü, 2'si işçi servisi minibüsü olmak üzere toplam 6 araca çarptıktan sonra emniyet şeridi kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

KALP KRİZİ ZİNCİRLEME KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ

Kaza sonrası bölge de oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülenirken, sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Sürücünün fenalaştığını gören diğer araç sürücüleri ise 112 sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Olay yerine gelen ekipler durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücüyü hastaneye kaldırdı.



