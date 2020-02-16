TEM'de feci kaza: 2 ölü

Sabaha karşı 04.00 sıralarında İstanbul TEM Otoyolu Tuzla ilçesi bölgesinde feci bir kaza meydana geldi.

İçerisinde 24 yaşındaki Hüseyin Özkan ve Evren Yılmaz'ın bulunduğu 70 EL 209 plakalı kırmızı renkli otomobil, süratli bir şekilde Ankara istikametine doğru seyir halindeyken Orhanlı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere hızlı bir şekilde çarptı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kontrolsüz otomobil, sonrasında yol üzerinde dönerek sol bariyerlere yöneldi. Bu esnada içerisinde bir tek sürücüsünün bulunduğu belirlenen 41 AEH 367 plakalı beyaz otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucu araçtan fırlayan Özkan ve Yılmaz, olay yerinde can verdi. Diğer otomobilin sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

PATLAMA VE YANGIN TEHLİKESİ ÖNLENDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Polisler kazanın olduğu noktayı güvenlik şeridine alırken, trafik ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için trafiğin kontrollü olarak akmasını sağladı. İtfaiye ekipleri ise hurdaya dönen kırmızı otomobil ile ön tarafı büyük hasar alan beyaz otomobilde bir süre çalışma yaparak, olası bir patlama ve yangın tehlikesini ortadan kaldırdı.

DİĞER SÜRÜCÜYE OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile beyaz aracın sürücüsüne olay yerinde müdahale edildi. Kazada hayatını kaybeden Özkan ve Yılmaz'ın cansız bedenleri, Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.