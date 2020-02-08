TEM'de feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı

Düzce TEM otoyolunda, Ufuk Yıldırım yönetimindeki 17 DH 142 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından da kamyona çarptı.

KAZALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Bu esnada Ankara istikametine seyir halinde olan Murat Abanoz idaresindeki 34 PJ 8980 plakalı otomobil, kaza yapan araçlarla çarpmamak için direksiyonu kırınca ona da araç taşıyan bir tır çarptı.

2'Sİ AĞIR 4 YARALI

İki ayrı trafik kazasında hafif ticari araç sürücüsü Ufuk Yıldırım ile araç içerisinde bulunan Asım A., Necmettin İ. ve Barış Kaan B. yaralandı.

Yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç içerisinden çıkarılarak Düzce’deki çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.