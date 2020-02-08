taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0163
Euro
6.5886
Altın
1570.14
Borsa
121015.14
Gram Altın
303.745
Bitcoin
58619.04

TEM'de feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı

Düzce TEM otoyolunda, kar yağışının da etkisi ile bir anda kayarak yoldan çıkan hafif ticari araç önce bariyerlere ardından da kamyona çarptı.

İHA | 08.02.2020 - 16:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Düzce TEM otoyolunda, Ufuk Yıldırım yönetimindeki 17 DH 142 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından da kamyona çarptı.

KAZALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Bu esnada Ankara istikametine seyir halinde olan Murat Abanoz idaresindeki 34 PJ 8980 plakalı otomobil, kaza yapan araçlarla çarpmamak için direksiyonu kırınca ona da araç taşıyan bir tır çarptı.

TEM'de feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı

2'Sİ AĞIR 4 YARALI

İki ayrı trafik kazasında hafif ticari araç sürücüsü Ufuk Yıldırım ile araç içerisinde bulunan Asım A., Necmettin İ. ve Barış Kaan B. yaralandı.

Yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç içerisinden çıkarılarak Düzce’deki çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TEM'de feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı

TEM'de feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı

TEM'de feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı

TEM'de feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı

TEM'de feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı

İlginizi Çekebilir
Mağaza açılışında indirim izdihamı
Bursa'da ev eşyaları satan bir mağazada, açılışa özel indirim kampanyası düzenlenince, içeri girmeye çalışan vatandaşlar birbirlerini ezdi.
Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu
Polis ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 'İsko' lakplı kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
PKK'lı teröristlere ilaç gönderen muhtar yakalandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlere ilaç gönderen eczacı kalfası olan muhtar Ç.D., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Devlet Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı'nın istifasını istedi
Yaptığı açıklamalar nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki gösteren MHP Lideri, istifa çağrısı yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye bağlanma ihtimali korkunç
KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye bağlanma ihtimali korkunç
1044
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya Atina'da
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya Atina'da
296
Sinop'ta alkollü sürücü jandarmayı tehdit etti
Sinop'ta alkollü sürücü jandarmayı tehdit etti
641
İstanbul'da ulaşım zammı İmamoğlu'na soruldu
İstanbul'da ulaşım zammı İmamoğlu'na soruldu
1197
Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza
Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza
137
Hadise, dekolte seviyor
Hadise, dekolte seviyor
159
Gri kategorideki terörist Erzurum'da öldürüldü
Gri kategorideki terörist Erzurum'da öldürüldü
305
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir