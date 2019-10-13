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TEM'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

İHA | 13.10.2019 - 12:18..
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İstanbul istikametine seyir halinde olan Abdulkadir Özer idaresindeki 41 AGD 040 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak TEM Otoyolu Samat köyü mevkisinde şarampole yuvarlandı.

3'Ü OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen otomobilde bulunan baba Abdulkadir ve araçta bulunan oğlu Rafet ile eşi Naime Özer, olay yerinde hayatlarını kaybederken; Betül Özer ile Fehime Karakoç ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TEM'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

EMNİYET KEMERİNİ KOLTUĞA ARKADAN BAĞLADI

Olay yerinde hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cesedi ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma ekiplerinin araçta yaptıkları incelemede, sürücü Abdulkadir Özer’in emniyet kemerinin koltuğa arkadan bağlı olduğu görüldü.

TEM'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

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