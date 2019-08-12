TEM’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Kaza sabah saatlerinde TEM otoyolu Gölyaka gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi.
İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Gölyaka gişelerinden otobana giriş yapan ve Ankara istikametine yönelen İlhan Çolak idaresindeki hafif ticari araç şerit ihlali yaparak karşı şeritten gelen Gölyaka gişeleri istikametine giden Mehmet Erdem idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kazada hafif ticari araç içinde bulunan Fatma Erdem, Elif Erdem, Fatma Bıyık, Yiğit Alp Uzunoğlu, Almina Uzunoğlu, Emel Uzunoğlu, Elif Erdem ile diğer otomobilde bulunan Fatma Çolak yaralandı.
Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.