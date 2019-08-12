TEM’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Bade İşçil, oğlu Azur ile Bodrum'da tatil yapıyor.

Gölyaka gişeleri bağlantı yolunda iki aracın neden olduğu kaza sonrası 8 kişi aralandı.

Acıpayam ilçesinde 4 gündür kayıp olan 55 yaşındaki Mevlüt Bağ, kestiği ağacın altında ölü olarak bulundu.

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Jardim: Falcao'yu haftaya oynatacağım

Falcao ile her konuda anlaşan Galatasaray, Monaco ile görüşmelerini sürdürürken, Fransız ekibinin hocasından beklenmedik bir açıklama geldi.