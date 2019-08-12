taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5471
Euro
6.2071
Altın
1491.76
Borsa
99405.03
Gram Altın
265.182

TEM’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Gölyaka gişeleri bağlantı yolunda iki aracın neden olduğu kaza sonrası 8 kişi aralandı.

İHA | 12.08.2019 - 09:59..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kaza sabah saatlerinde TEM otoyolu Gölyaka gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi.

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Gölyaka gişelerinden otobana giriş yapan ve Ankara istikametine yönelen İlhan Çolak idaresindeki hafif ticari araç şerit ihlali yaparak karşı şeritten gelen Gölyaka gişeleri istikametine giden Mehmet Erdem idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

TEM’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada hafif ticari araç içinde bulunan Fatma Erdem, Elif Erdem, Fatma Bıyık, Yiğit Alp Uzunoğlu, Almina Uzunoğlu, Emel Uzunoğlu, Elif Erdem ile diğer otomobilde bulunan Fatma Çolak yaralandı.

Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

TEM’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

TEM’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

TEM’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kasapların kıyma çekme kavgası: 4 yaralı

Kasapların kıyma çekme kavgası: 4 yaralı

65
ABD basını: Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok

ABD basını: Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok

36
Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'dan 4 yedi

Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'dan 4 yedi

57
İzmir'de İyi Partili milletvekilinin çarptığı yaya öldü

İzmir'de İyi Partili milletvekilinin çarptığı yaya öldü

59
Emre Mor ilk golünü attı

Emre Mor ilk golünü attı

15
Antalya'da 90 metre yüksekliğinde dönme dolap açılışı

Antalya'da 90 metre yüksekliğinde dönme dolap açılışı

71
Yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet uygulayan papaz

Yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet uygulayan papaz

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir