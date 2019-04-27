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TEM'de intihar girişimi 15 kilometre kuyruğa neden oldu

Kocaeli'de TEM yolu üzerindeki üst geçitte bir şahsın intihara teşebbüs etmesi sonucu yol ulaşıma kapatılırken, otoyolun Ankara ve İstanbul istikametinde 15'er kilometrelik kuyruk oluştu.

DHA | 27.04.2019 - 06:31..
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Gece saatlerinde TEM yolu Körfez Karayolları Bakım Şefliği üst geçidinde, demir korkuluklarından sarkarak intihara teşebbüs eden bir kişi olduğunu gören sürücülerin ihbarı üzerine polis, olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Polis, otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak, araçlar üst geçidin yanındaki yan yollara yönlendirildi.

TEM'de intihar girişimi 15 kilometre kuyruğa neden oldu

2 SAATLİK ÇABAYLA İKNA EDİLDİ

Polis, isminin M.Ö. (28) olduğu ve bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen genci ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de üst geçidin altına hava yastığı kurdu. İtfaiyenin merdivenli aracı ile yanına ulaşılmaya çalışılan genç, yanına yaklaşan olursa atlayacağını söyleyerek ekipleri uzaklaştırmaya çalıştı. Ekiplerin intihardan vazgeçirmek için yaklaşık 2 saat boyunca konuştuğu M.Ö., daha sonra ikna edilerek hava yastığına atlatıldı. M.Ö., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

TEM'de intihar girişimi 15 kilometre kuyruğa neden oldu

15 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

İntihar teşebbüsü nedeniyle TEM yolu yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalırken, her 2 yönde de 15 kilometreye yakın araç kuyrukları oluştu. M.Ö.'nün intihar etmekten vazgeçmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

TEM'de intihar girişimi 15 kilometre kuyruğa neden oldu

TEM'de intihar girişimi 15 kilometre kuyruğa neden oldu

TEM'de intihar girişimi 15 kilometre kuyruğa neden oldu

TEM'de intihar girişimi 15 kilometre kuyruğa neden oldu

TEM'de intihar girişimi 15 kilometre kuyruğa neden oldu

TEM'de intihar girişimi 15 kilometre kuyruğa neden oldu

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