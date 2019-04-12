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TEM'de makas atan sürücü polise yakalandı

TEM'de makas atan bir sürücü, polis ekipleri tarafından durduruldu. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü, kendisine ceza yazan polis ekiplerine de zorluk çıkardı.

İHA | 12.04.2019 - 17:44..
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Seyrantepe’de aracını tehlikeli şekilde kullanan bir şahıs, polisler tarafından durduruldu. Hızla akan trafikte aracıyla makas atarak hem kendisi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan 36 yaşındaki Cem Ö., polis tarafından araçtan indirildi.

ŞEKER HASTASIYIM DEDİ

Sürücünün alkol ya da uyuşturucu madde kullanmış olabileceğinden şüphelenen polis, olay yerine sağlık ekipleri çağırdı. Şeker hastası olduğunu ve insülin iğnesi kullandığını söyleyen sürücü, sağlık ekipleri tarafından muayene edildi.

TEM'de makas atan sürücü polise yakalandı

Ayakta güçlükle durduğu gözlenen ve asabi tavırları dikkat çeken sürücüye alkol muayenesi de yapıldı. Cem Ö., polis memurunun üflemesi için uzattığı alkolmetre cihazına uzun süre üflemeyerek bekledi. Ardından test sonucu alkollü olmadığı anlaşılan şahsın arabası arandı. Cem Ö.'ye polis ekipleri tarafından tehlikeli araç kullandığına yönelik ikazlar sonrasında ceza kesildi.

TEM'de makas atan sürücü polise yakalandı VİDEO


"ARAMIZDA UFAK BİR ARBEDE OLDU"

Cem Ö. basın mensuplarına, “Trafikte ben biraz aracımı hızlı kullandım. Makas falan attım. Şuradan gelirken önüme bir tane araç geldi. O araç böyle bana ‘Dur lan dur’ falan yaptı. Önüme durdu. Bana ‘İn aşağı’ falan dedi. Arkadaşlar beni araçtan çıkarmaya falan çalıştılar. Aramızda ufak tefek bir arbede oldu. Daha sonra şuralarda biraz yere yatırdılar. Böyle biraz süründük” ifadelerini kullandı.

TEM'de makas atan sürücü polise yakalandı

TEM'de makas atan sürücü polise yakalandı

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