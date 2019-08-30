TEM'de otobüs alev alev yandı

İstanbul Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu Edirne istikametinde Yaşar Usta yönetimindeki 34 KA 6322 plakalı özel halk otobüsünde, Metris mevkii Hal-Otogar çıkışına geldiği sırada henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, otobüsü yolun sağına emniyet şeridine çekip araçtan inerken, alevler büyüyerek kısa sürede otobüsü tamamen sardı.

GERİYE OTOBÜSÜN SADECE İSKELETİ KALDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası otobüsten geriye sadece iskeletinin kaldığı görüldü.

Öte yandan, yangın nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafik ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının kontrol altına alınması sonrası, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yanan otobüsün trafiğe kapalı alana çekilmesiyle, diğer şeritler de trafiğe açıldı.

Otobüs yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı.





