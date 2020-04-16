taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9009
Euro
7.5127
Altın
1722.3
Borsa
95854.92
Gram Altın
383.036
Bitcoin
46112.75

Başakşehir'de otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç sürücüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Başakşehir'de otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır, 3 yaralı

İstanbul'da Başakşehir’den Esenyurt’a giden Gökhan isimli şahıs idaresindeki 34 AJM 943 plakalı otomobil, yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada sürücü, Ercan Kılıç ve Levent Gülyağı sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başakşehir'de otomobil bariyerlere çarptı ViDEO

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de araç içerisine sıkışan Ercan Kılıç, ağır yaralanan Gökhan isimli sürücü ve Levent Gülyağı'nı bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Başakşehir'de otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır, 3 yaralı

Başakşehir'de otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır, 3 yaralı

Başakşehir'de otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır, 3 yaralı

Başakşehir'de otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir
Bursa'da, pazarlarda sosyal mesafeye dikkat edilmedi
Semt pazarlarında esnaf 3 metre kuralına dikkat etmezken, alışverişe gelen bazı kişilerin maskesiz ve eldivensiz olduğu görüldü.
Lice'de zaman ayarlı el yapımı patlayıcı imha edildi
PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta zaman ayarlı el yapımı patlayıcı ile çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.
Bolu'da koronayı yenen yaşlı çift taburcu edildi
Koronavirüs nedeniyle tedavi gören yaşlı çift, sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.
MEB, solunum cihazı üretti
Milli Eğitim Bakanlığınca, korona önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu ilk solunum cihazı, Hatay'da üretildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Maske ve sosyal mesafenin hayati önemini anlatan şema
Maske ve sosyal mesafenin hayati önemini anlatan şema
48
Virüse karşı yeni ekonomik önlemler TBMM'den geçti
Virüse karşı yeni ekonomik önlemler TBMM'den geçti
104
Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
140
Fahiş fiyat koyan ve stok yapana ağır cezalar
Fahiş fiyat koyan ve stok yapana ağır cezalar
110
Emniyet sosyal medya iddiasını yalanladı
Emniyet sosyal medya iddiasını yalanladı
41
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini geçti
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini geçti
55
Türk bayrağının renkleri, Tiflis Kulesi'ni süsledi
Türk bayrağının renkleri, Tiflis Kulesi'ni süsledi
29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir