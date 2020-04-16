Başakşehir'de otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır, 3 yaralı

1 ABD'de karantinaya silahlı protesto ABD'de koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar, tepkilerle karşılaştı. Silahlanan bir grup gösterici, uygulamaların gevşetilmesini istedi.

2 Eşi Emre Aydın'ın saçlarını kesti Ünlü şarkıcı Emre Aydın, eşinin saç kesimini çok beğendi.

3 Bursa'da, pazarlarda sosyal mesafeye dikkat edilmedi Semt pazarlarında esnaf 3 metre kuralına dikkat etmezken, alışverişe gelen bazı kişilerin maskesiz ve eldivensiz olduğu görüldü.

4 Lice'de zaman ayarlı el yapımı patlayıcı imha edildi PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta zaman ayarlı el yapımı patlayıcı ile çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

5 Meral Akşener, ikinci kez koronavirüs testi yaptırdı Evindeki yardımcısının koronavirüse yakalanması üzerine bir kez daha test yaptıran Akşener, negatif sonucunu gördü.

6 Tofaş, ülkemizdeki üretime başlama tarihini erteledi Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a ertelediğini duyurdu.