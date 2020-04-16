Başakşehir'de otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır, 3 yaralı

İstanbul'da Başakşehir’den Esenyurt’a giden Gökhan isimli şahıs idaresindeki 34 AJM 943 plakalı otomobil, yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada sürücü, Ercan Kılıç ve Levent Gülyağı sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Başakşehir'de otomobil bariyerlere çarptı ViDEO
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de araç içerisine sıkışan Ercan Kılıç, ağır yaralanan Gökhan isimli sürücü ve Levent Gülyağı'nı bulundukları yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.