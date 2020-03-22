TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 3'ü çocuk 7 yaralı

İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde ilerleyen Mehmet G. idaresindeki 34 BPN 174 kamyonet, Düzce'nin Elmalık mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
3'Ü ÇOCUK 7 YARALI
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonetin içinde bulunan, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince sürücü Mehmet G. ile birlikte Dilşah G., Erdal A., Meral A., 4 yaşındaki Fatih G., 5 yaşındaki Ayşe G. ve 3 yaşındaki Sevim A., hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan yol, aracın olay yerinden kaldırılması ile normal seyrine döndü.