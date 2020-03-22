taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5528
Euro
7.0216
Altın
1498.96
Borsa
85795.79
Gram Altın
315.831
Bitcoin
39364.14

TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 3'ü çocuk 7 yaralı

Kontrolden çıkan araç sürücüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 22.03.2020 - 18:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde ilerleyen Mehmet G. idaresindeki 34 BPN 174 kamyonet, Düzce'nin Elmalık mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

3'Ü ÇOCUK 7 YARALI

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonetin içinde bulunan, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince sürücü Mehmet G. ile birlikte Dilşah G., Erdal A., Meral A., 4 yaşındaki Fatih G., 5 yaşındaki Ayşe G. ve 3 yaşındaki Sevim A., hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan yol, aracın olay yerinden kaldırılması ile normal seyrine döndü.

TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 3'ü çocuk 7 yaralı

TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 3'ü çocuk 7 yaralı

TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 3'ü çocuk 7 yaralı

İlginizi Çekebilir
Mutlu Kaya'nın ablası silahla vurularak öldürüldü
Ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü, zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da polisi gören yaşlı adam kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya başlayan adam, yaşının 64 olduğunu belirterek, gezmeye değil balık almaya çıktığını söyledi.
Samsun'da yaşayan iki kardeşten evde kalın mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine gönderilen mesaj içerikli fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
Mardin'de sürücü seyir halindeki aracının üzerine çıktı
Seyir halinde ilerleyen kamyonetin direksiyonunu ayaklarıyla kullanıp, üstüne çıkan sürücü gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu: 65 yaş kartı iptal edilmeyecek
Ekrem İmamoğlu: 65 yaş kartı iptal edilmeyecek
652
Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi
Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi
950
Uyuşturucu suçu da infaz paketine girdi
Uyuşturucu suçu da infaz paketine girdi
1268
MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına desteğimiz hazır
MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına desteğimiz hazır
214
Çin'de 3 gündür korona vakası yok
Çin'de 3 gündür korona vakası yok
309
Koronavirüs servisine giremeyen hasta yakını dehşet saçtı
Koronavirüs servisine giremeyen hasta yakını dehşet saçtı
426
İcra ve iflas takipleri durduruldu
İcra ve iflas takipleri durduruldu
258
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir