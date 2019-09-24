TEM'de otomobil özel halk otobüsüne çarptı

Polis ekipleri tarafından operasyonlarda yakalanan 12 FETÖ üyesinden 5’i tutuklanırken, 1’i mahkemece, 5’i adli kontrol şartı ile serbest kalırken 1 şüphelinin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Bir şahıs tartıştığı komşusunu market bıçağı ile boynundan ağır yaraladı.

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12 uçak Dalaman'da İngiliz turistleri almaya geldi

Thomas Cook mağdurları için 12 uçak Dalaman Havalimanı'na geldi. Ekim ayında İngiltere'den gelecek 25 bin kişin de Marmaris rezervasyonu iptal oldu.