taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3137
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

TEM'de otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Yabancı plakalı lüks otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden tıra arkadan vurdu.

İHA | 28.07.2019 - 13:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ankara istikametine gitmekte olan ve Bulgaristan vatandaşı olduğu öğrenilen Beatris Matej’in kullandığı 1-HFJ-198 plakalı lüks otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Kudret Tuna’nın kullandığı 41 KE 940 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücünün eşi Milen Matej aracın içinde sıkıştı.

ARAÇTA SIKIŞAN KADIN ZOR ÇIKARILDI

Sıkışan yaralı, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Kazada yaralanan sürücü Beatris, eşi Milen ve kızı Elis Matej ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'de otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

571
Tunceli'de turistlerin havuz keyfi

Tunceli'de turistlerin havuz keyfi

113
25 bin liralık taziye yemeğine son

25 bin liralık taziye yemeğine son

189
Bodrum beton şehre döndü

Bodrum beton şehre döndü

216
YPG'li teröristler sivillere işkence yapmaya başladı

YPG'li teröristler sivillere işkence yapmaya başladı

89
FSM Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları bitti

FSM Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları bitti

45
Hadise cesur dansıyla gündeme oturdu

Hadise cesur dansıyla gündeme oturdu

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir