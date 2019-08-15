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TEM’de seyir halindeki otobüs cayır cayır yandı

50 yolunun bulunduğu otobüsten, yolcuların hızla inmesiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kazaya ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA | 15.08.2019 - 08:55..
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Çorum’dan İstanbul’a seyir halinde olan Sabri Çolak idaresindeki 34 FA 7999 plakalı otobüste, Bolu mevkisi TEM otoyolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEV ALEV YANDI

Dumanların otobüsün içine girmesi üzerine sürücü Çolak, aracı emniyet şeridinde durdurdu. Otobüste bulunan 50 yolcunun panik halinde araçtan inmesinin ardından otobüs alev alev yandı.

TEM’de seyir halindeki otobüs cayır cayır yandı

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine Ankara ve Gerede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alev alev yanan otobüs, yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında otobüs, tamamen kullanılamaz hale geldi. Yanan otobüste bulunan yolcular, firmaya ait başka bir otobüse bindirilerek İstanbul’a götürüldü.

Seyir halindeki otobüs alev alev yandı İZLE

OTOBÜSÜN İÇİNE DUMAN DOLDU

Otobüste bulunan üniversite öğrencisi Mustafa Siviş, “Mola için durduğumuz tesisten çıkıldı ve olayın olacağı belliydi. Araçtan duman filan geliyordu. Şoförler kendi aralarında bir şeyler yapmaya çalıştılar fakat işe yaramadı. Ondan sonra duman bastırdı otobüsün içerisini. İndiler aşağıya ve otobüsü tahliye etmeye başladılar. Kimsenin canına bir şey gelmedi.” dedi.

TEM’de seyir halindeki otobüs cayır cayır yandı

"İHMAL VAR"

Otobüsün tesise girmeden önce de hararet yaptığını iddia eden Siviş, “Olayda bariz bir ihmal var. Yolcular inerken, otobüs alev almıştı. 5 dakika sonra patlamalar başladı. Otobüs doluydu.” ifadelerini kullandı.

TEM’de seyir halindeki otobüs cayır cayır yandı

TEM’de seyir halindeki otobüs cayır cayır yandı

TEM’de seyir halindeki otobüs cayır cayır yandı

TEM’de seyir halindeki otobüs cayır cayır yandı

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