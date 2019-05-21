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TEM'de yarışan sürücü bariyerlere saplandı

TEM otoyolunda makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak başka bir otomobile çarptı.

İHA | 21.05.2019 - 09:34..
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34 SK 7779 plakalı otomobil sürücüsü, başka bir otomobil ile yarışa girdi. Hızla seyreden sürücü, aynı zamanda makas atmaya başladı. Hasdal mevkine geldiğinde ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yoldaki başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere saplandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM'de yarışan sürücü bariyerlere saplandı ViDEO

TEM'de yarışan sürücü bariyerlere saplandı

TEM'de yarışan sürücü bariyerlere saplandı

TEM'de yarışan sürücü bariyerlere saplandı


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