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TEM’den karşıya geçerken canından oluyordu

Otoyolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 29.12.2018 - 04:23..
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TEM Otoyolu Gazitepe Mevkii İstanbul istikametinde, 54 yaşındaki Mehmet B., TEM Otoyolunda karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada az kalsın canından oluyordu.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Mehmet B. yola sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mehmet B.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından Mehmet B. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TEM’den karşıya geçerken canından oluyordu

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