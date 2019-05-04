taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9643
Euro
6.6845
Altın
1279.04
Borsa
93946.08
Gram Altın
245.32

Temel Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde aldıkları 1 milyon 300 bin oydan memnun.

DHA | 04.05.2019 - 16:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Saadet Partisi  lideri Temel Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kısıtlı imkanlarla aldıkları sonucu önemsediğini söyledi.

İstedikleri sonucu alamadıklarını ancak oylarını yüzde 100 artırdıklarını belirten Karamollaoğlu, "Türkiye geneli dikkate alındığında bizim oylarımız yüzde 3'ü geçti. 1 milyon 300 bin oy az değil. Biz siyasi hayata atıldıktan sonra ilk seçimlerde 1973'te yüzde 12,8 oy almıştık ama o günkü nüfusa göre o oyun tutarı da 1 milyon 300 bin civarındaydı" dedi.

Temel Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil

"7-8 MİLYONUN İŞSİZ OLDUĞUNU GÖRÜRSÜNÜZ"

Hükümeti işsizlik üzerinden eleştiren Karamollaoğlu, "Bütün güçleriyle bir algı operasyonu oluşturmaya çalışıyorlar ama algıyla 'işsizliği azalttık' diyemezsiniz. İşsizlik her ay artıyor, 4 milyon 600 bine dayandı. 'Ben işsizim' demeyen 2 milyondan fazla işsiz var. Ayrıca işten umudunu kesmiş insanlar var. Bunları topladığınız zaman Türkiye’de 7-8 milyonun işsiz olduğunu görürsünüz" dedi.

Temel Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil

"DENETİMSİZ SİSTEME KARŞIYIZ"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı olmadıklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Karşı olduğumuz denetimsiz bir sistemin ortaya çıkması" dedi. Denetimi yapacak birimin TBMM olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "Meclis her gün bakanları da Cumhurbaşkanı'nı da sorgulayacak. Orada her gün gündem dışı konuşmalar yaparak, hükümet programını değiştiremezsiniz" diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil

Temel Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vekillerin hizmetine 80 yeni makam aracı verildi

Vekillerin hizmetine 80 yeni makam aracı verildi

1327
Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de Solucan Bank

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de Solucan Bank

307
TCG Anadolu su ile buluştu

TCG Anadolu su ile buluştu

169
Azez'de bir yüzbaşı şehit oldu

Azez'de bir yüzbaşı şehit oldu

423
İstanbul'da suya indirim geliyor

İstanbul'da suya indirim geliyor

509
Airbus, Alman hükümetine karşı mahkemeye gidiyor

Airbus, Alman hükümetine karşı mahkemeye gidiyor

14
ABD'den yeni S-400 açıklaması

ABD'den yeni S-400 açıklaması

157
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir