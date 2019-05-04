Temel Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kısıtlı imkanlarla aldıkları sonucu önemsediğini söyledi.

İstedikleri sonucu alamadıklarını ancak oylarını yüzde 100 artırdıklarını belirten Karamollaoğlu, "Türkiye geneli dikkate alındığında bizim oylarımız yüzde 3'ü geçti. 1 milyon 300 bin oy az değil. Biz siyasi hayata atıldıktan sonra ilk seçimlerde 1973'te yüzde 12,8 oy almıştık ama o günkü nüfusa göre o oyun tutarı da 1 milyon 300 bin civarındaydı" dedi.

"7-8 MİLYONUN İŞSİZ OLDUĞUNU GÖRÜRSÜNÜZ"

Hükümeti işsizlik üzerinden eleştiren Karamollaoğlu, "Bütün güçleriyle bir algı operasyonu oluşturmaya çalışıyorlar ama algıyla 'işsizliği azalttık' diyemezsiniz. İşsizlik her ay artıyor, 4 milyon 600 bine dayandı. 'Ben işsizim' demeyen 2 milyondan fazla işsiz var. Ayrıca işten umudunu kesmiş insanlar var. Bunları topladığınız zaman Türkiye’de 7-8 milyonun işsiz olduğunu görürsünüz" dedi.

"DENETİMSİZ SİSTEME KARŞIYIZ"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı olmadıklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Karşı olduğumuz denetimsiz bir sistemin ortaya çıkması" dedi. Denetimi yapacak birimin TBMM olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "Meclis her gün bakanları da Cumhurbaşkanı'nı da sorgulayacak. Orada her gün gündem dışı konuşmalar yaparak, hükümet programını değiştiremezsiniz" diye konuştu.





