Temel Karamollaoğlu genel merkez binası için para istedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisince Konya'da bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, yüz binlerce insanın ramazanı yokluk içinde geçirdiğini, Suriye'nin, ramazan ayında büyük sıkıntılara maruz kaldığını belirtti.

Ülke gündemini değerlendirdikten sonra daha önce "50-100 ne varsa verin" diyen Saadet lideri yeni bir genel merkez binasına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

"RAMAZAN DOLAYISIYLA HERKES HAYIR YAPMAYA YATKINDIR"

Karamollaoğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi tam seçimin ardından yıllarca karargah edindiğimiz binamızdan çıkarıldık. Biz de kanuna uyarak binamızı terk ettik. Şimdi yeni bir bina bulmak mecburiyetindeyiz. Hamdolsun uygun bir yer bulundu. Gerekli sözleşmeler imzalandı. Şimdi iş buranın ücretini ödemeye kaldı. Ramazan vesilesiyle herkes hayır yapmaya yatkındır. Bundan dolayı Konyalı kardeşlerimizin üzerlerine düşen vazifeyi yerine getireceklerini umuyorum. Hatta umduğumuzdan daha iyi olacağını bekliyorum. Bir karargah, bina ve genel merkez olmadan çalışmak mümkün değil. Bu bizim için bir vecibe. Binanın satın alınabilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için çok ciddi kampanya ve yardıma ihtiyacımız var."