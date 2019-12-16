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Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı

Karamollaoğlu, devletin Kanal İstanbul için yapacağı her ödemenin haram olacağını savundu.

DHA | 16.12.2019 - 12:45..
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Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ESAM) düzenlediği 28. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi, Ankara'da yapıldı.

Kongrenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na “Montrö lobisi” sorusu yöneltildi.

"MİLLETİN KESESİNDEN PARA VERİLİRSE..."

Kanal İstanbul projesine eleştiriler getiren Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Montrö lobisi beni hiç ilgilendirmiyor. Ben onlardan dolayı değil, yani buranın beklenilen karı vermeyeceği kanaatinde olduğum için ve oradaki ekolojik yapıyı da bozma tehlikesinin olmasından dolayı Kanal İstanbul projesini doğru bulmuyorum. Yoksa Montrö lobisi nedir bilmiyorum. Kanal İstanbul projesi bir yatırım. Bu yap-işlet-devret modeline göre yapılır, oradan gemiler geçmediği için de orayı yapanlara devlet kesesinden, milletin kesesinden para verilirse bu haram olur.

"BUNLAR BOŞ LAFLAR"

Boğazlardaki hakimiyetimizin artması, eksilmesi söz konusu değil. Bu onunla alakalı iş değil. Bunlar boş laflar."

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