taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6294
Euro
6.33615
Altın
1293.075
Borsa
94391.35
Gram Altın
233.593

Temel Karamollaoğlu: Saadet Partisi seçimin kazananıdır

31 Mart yerel seçimlerinin ardından kameralar karşısına geçen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin seçimi kazandığını söyledi.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 13:27..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
Temel Karamollaoğlu: Saadet Partisi seçimin kazananıdır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez konuştu.

Genel merkezde bir açıklama yapan Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin seçimde aldığı yüzde 2,71 oranı savundu. Saadet Partisi'nin seçimin kazananı olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, "Saadet Partisi kilit parti olmaya devam edecektir." dedi.

"MEDYA MİLLETİ KUTUPLAŞTIRDI"

İlk olarak suçu medyaya atan Karamollaoğlu, "Medya hem kendi arasında kutuplaştı hem de milleti kutuplaştırdı." dedi.

Temel Karamollaoğlu: Saadet Partisi seçimin kazananıdır

"ÜSTÜ KAPATILMASIN"

RTÜK'ün işlevsiz hale geldiğini öne süren Karamollaoğlu, sonrasında seçim günü Malatya'da yaşanan silahlı çatışmaya söze getirdi. İktidar partisine yüklenen Karamollaoğlu, "Seçilebilmek için ülkeye zarar vermek akıl karı değil. Farklı partilere mensup kişileri düşman gibi göstermek fayda sağlamaz. İki Saadet Partili'nin katli bizi derinden üzdü. İktidar olayın üstünü kapatırsa, katillerle yan yana manasına gelir." diye konuştu.

"1 MİLYON 90 BİN 585 OY ALDIK"

Son olarak Saadet Partisi'nin seçimin kazananı olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, "Tüm aday ve seçmenlerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 9 ilçe, 8 belde mahiyetinde yerde belediye başkanlığını kazandık. Bu seçimlerde 1 milyon 290 bin 585 oy aldık. Saadet Partisi seçimin kazananıdır. Saadet Partisi kilit parti olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mardin'de seçimi havaya ateş açarak kutlayanlar oldu

Mardin'de seçimi havaya ateş açarak kutlayanlar oldu

288
Kartal Belediyesi dikilen yapıda düzeltme yapıyor

Kartal Belediyesi dikilen yapıda düzeltme yapıyor

155
YSK Başkanı: İtirazlar değerlendiriliyor

YSK Başkanı: İtirazlar değerlendiriliyor

382
Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı

1012
Belediyenin afişine saldıran kadın

Belediyenin afişine saldıran kadın

439
Elazığ'ın tek kadın ve en genç muhtarı

Elazığ'ın tek kadın ve en genç muhtarı

95
Nisan ayı Meclis için yoğun geçecek

Nisan ayı Meclis için yoğun geçecek

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir