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Temel Karamollaoğlu yerel seçimlerde iddialı

"Dip dalga geliyor" diyerek 24 Haziran seçimlerine hazırlanan ancak hüsran yaşayan Temel Karamollaoğlu, yine iddialı çıkışlar yapıyor.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 10:08..
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Temel Karamollaoğlu yerel seçimlerde iddialı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Dip dalga geliyor"' diyerek 24 Haziran seçimlerine coşkuyla hazırlanmıştı. Ancak sonu hüsran oldu.

KILIÇDAROĞLU İLE DİRSEK TEMASI

CHP ile ittifaktan beklediği verimi alamayan Saadet Partis,i artık biraz daha mesafeli yaklaşmak istese de "dirsek teması"ndan kaçınmıyor.

Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

"HER YERDE ADAY ÇIKARACAĞIZ"

Bütün illerde ve ilçelerde aday çıkaracağını söyleyen Karamollaoğlu, "Bütün belediyeleri kazanağız" dedi. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi iddialı çıkışlarını sürdüren Saadet Partisi'nin sonunu 31 Mart'ta göreceğiz.

Temel Karamollaoğlu yerel seçimlerde iddialı

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