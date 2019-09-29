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Temel Karamollaoğlu'na Sivaslılardan protesto

İstanbul'da düzenlenen "Sivas Tanıtım Günleri" etkiliğine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, protesto edildi.

Haber Merkezi | 29.09.2019 - 23:31..
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Temel Karamollaoğlu'na Sivaslılardan protesto

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı Sivas Tanıtım Günleri etkinliğinde bir grubun yoğun tepkisi üzerine kürsüden inip alandan ayrılmak zorunda kaldı.

Temel Karamollaoğlu'na Sivaslılardan protesto

Sivas Konfederasyonu ve İstanbul Sivas Platformu tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri etkinliğine katılan Karamollaoğlu, selamlama konuşması yapmak için kürsüye çıktı. Bu sırada bir grup ıslıklar ve alkışlarla Karamollaoğlu'na tepki gösterdi.

Temel Karamollaoğlu'na Sivaslılardan protesto VİDEO

"SİZ SİVAS'I TEMSİL ETMİYORSUNUZ"

Gelen tepkiler üzerine Karamollaoğlu, "Ben bekleyeceğim. Ben bu arkadaşların Sivas'ı temsil etmediklerini biliyorum. Bu arkadaşlarımızın bizim ne yazık ki Sivaslının özünde olan nezaketi kaybetmişler. Sizler bu şekilde davranabilirsiniz. Ancak, ben biliyorum ki siz Sivas'ı temsil etmiyorsunuz" diye konuştu.

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