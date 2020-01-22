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Temel Karamollaoğlu'ndan cemevleri yorumu

Saadet Lideri,İBB Meclisi'nde de gündeme gelen cemevleriyle ilgili, "cemevlerinin ibadethane olarak sayılmaması" gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 22.01.2020 - 21:42..
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Temel Karamollaoğlu'ndan cemevleri yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Haber Global'de Senem Toluay'ın konuğu oldu...

Gündeme dair soruları yanıtlayan Saadet Lideri, İBB Meclisi'nde de tartışmalara neden olan cemevlerinin ibadethane olsun mu olmasın mı tartışmalarına değindi.

Temel Karamollaoğlu'ndan cemevleri yorumu

ALEVİLİK İSLAM DİNİNİN BİR PARÇASIDIR

Temel Karamollaoğlu, cemevleriyle ilgili sorulan soruya "Alevi ileri gelenleriyle geldiğim noktada alevilik İslam dininin bir parçasıdır.

Sanki ayrı bir din varmış gibi takdir edilmesini doğru bulmuyorum. Cumhuriyetin kuruluşundan beri cemevleri dahil tekkeler kapatılmış. Bu durum bir bütün olarak uzlaşılması gerek. İzmir'de alınan kararla ne maksatla alınıyor. Diğer tekkeler de bu şekilde gündeme gelirse ne diyeceksiniz?" ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Temel Karamollaoğlu'ndan Alevilik yorumu VİDEO

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