Temel Karamollaoğlu'ndan KHK'lıları sevindirecek açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla görüştü.

Çok merak edilen görüşmenin detaylarını Karamollaoğlu, önceki akşam açıkladı.

Habertürk TV'de Kübra Par'ın konuğu olan Saadet Partisi Genel Başkanı, KHK'lar ile işlerinden olan yüz binlerce kişiyle ilgili de konuştu.

"BİRTAKIM HAZIRLIKLAR YAPILIYOR"

Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde KHK'lılara af sinyali aldığını belirten Temel Karamollaoğlu, "Ben şunu söyledim; bugün 150 bin civarında KHK ile görevlerinden uzaklaştırılmış insan var. Ayrıca farklı kanaatlerle ceza görmüş veya itham altında insan var. Bunların içinde mahkemeye gidip masum olduklarını ispat edip görevlerine dönemeyenler var. Başka işle uğraşamıyorlar. Ben 'Bunun üstesinden gelinmesi lazım, bunu yapacak olan sizsiniz, bu af yoluyla da olabilir. Kendiniz birtakım çalışmalar yapıyorsunuz, bu mağduriyetlerin gecikmeden giderilmesine ihtiyaç var' dedim. Kesin olarak bir ifade kullanmamasına rağmen bu konuda birtakım hazırlıkların yapıldığı intibası bende doğdu." dedi.

Temel Karamollaoğlu: KHK'lılara af gelebilir VİDEO